Horner begreep McLaren niet: "Was duidelijk dat er een straf zou komen"

De Amerikaanse Grand Prix van afgelopen weekend was een groot spektakelstuk. Er ging vooral veel aandacht uit naar het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. Christian Horner verbaasde zich over de keuze van McLaren en Norris om de positie niet terug te geven.

Verstappen en Norris vochten in de slotfase een duel uit om de derde plaats. Norris was overduidelijk sneller, maar Verstappen verdedigde goed. Met nog een paar rondjes te gaan zette Norris de aanval in, en duwde hij zijn McLaren naast de Red Bull van Verstappen. Beide coureurs gingen echter wijd, en Norris haalde buiten de baan in. Hij gaf de positie niet terug, en dat leverde hem de tijdstraf van vijf seconden op.

Bij McLaren vond men de straf onterecht. Hun redenatie was simpel, want ze wezen naar het feit dat Verstappen ook wijd ging. Sommigen waren van mening dat Verstappen zijn rivaal van de baan had gedrukt, maar bij de apex lag de Nederlander wel voor. Het zorgde voor lange discussies, maar bij de twee betrokken teams heersen verschillende meningen. Bij Red Bull vinden ze het namelijk meer dan terecht.

Geweldig duel

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het glashelder is hoe het regelboek werkt. De Britse teambaas geeft tekst en uitleg bij Motorsport.com: "Allereerst was het duel tussen die twee competitief en geweldig om naar te kijken. Uiteraard weten alle coureurs dondersgoed wat de regels zijn. Ze bespreken deze problemen en bepaalde bochten tijdens de briefing met verschillende stewards en de wedstrijdleiding."

Räikkönen

Horner had wel verwacht dat er een straf zou worden uitgedeeld. Hij vond de actie van Norris duidelijk, en McLaren besloot de positie niet terug te geven: "De inhaalactie vond naast de baan plaats. Wij hebben dit her ook al eens tegen ons gehad, in 2017 ten opzichte van Kimi Räikkönen." Dat moment leverde Verstappen toen ook een straf op. Horner vervolgt zijn betoog: "Voor ons was het glashelder dat de inhaalactie buiten de was gemaakt, dus hij had die plek moeten teruggeven. Hij koos ervoor dat niet te doen en daarvoor werd hij bestraft. Dus voor ons was het heel zwart-wit."

Verwarring

Horner is van mening dat elk incident los moet worden bekeken. Hij begrijpt dat het niet fijn is als je die straf krijgt, hij wijst naar het feit dat Red Bull dit ook een paar keer heeft meegemaakt. Horner begrijpt alleen niet dat Norris de positie op de baan niet teruggaf. Hierdoor kon hij namelijk zijn straf ontlopen: "Het was duidelijk dat er een straf zou komen. Tenminste, het leek behoorlijk duidelijk. Het leek erop dat hij die positie in bocht 1 zou teruggeven, maar er was wat verwarring. Als hij de positie direct had teruggeven, dan had hij waarschijnlijk genoeg snelheid om hem alsnog in te halen."