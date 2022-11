Krack: 'Zullen nooit nummer één rijder hebben' ondanks Stroll-Vettel aanvaring

Bij de sprintrace van de Braziliaanse Grand Prix ging het maar net goed tussen Aston Martin-collega’s Lance Stroll en Sebastian Vettel. Stroll duwde Vettel op hoge snelheid het gras op, gelukkig kon Vettel zijn AMR22 zonder kleerscheuren weer de baan op krijgen. Met de potentiële gevaren in het achterhoofd houdende blijft Aston Martin-baas Mike Krack standvastig en zegt nooit een coureur in het team te willen prioritiseren.

Tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Brazilië kwamen teamgenoten Sebastian Vettel en Lance Stroll in gevecht. Vettel had een goede pace te pakken en probeerde in ronde tien van de sprint aan zijn teamgenoot voorbij te komen. Stroll had een ander scenario in gedachten, want de Canadees duwde Vettel het gras op tussen bochten drie en vier. De gevaarlijke move van Stroll werd duidelijk bestraft: de coureur incasseerde een tijdsstraf van tien seconden. Baas van bovengenoemde coureurs en tevens Aston Martin-teammanager Mike Krack laat weten nooit gebruik te zullen maken van teamorders en het tot prioriteit maken van een coureur, ondanks de risico’s die eraan verbonden zijn om teamgenoten in vrijheid met elkaar te laten racen.

"Wanneer je racet, dan gebeuren die dingen", begint Krack tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat het belangrijk is dat je vooraf al duidelijk maakt dat er geen nummer één en nummer twee rijder dynamiek is, want dat heeft ook gevolgen voor het team. Deze dingen gebeuren. Je ziet het ook bij andere teams." Een passend voorbeeld is die van Alpine’s Fernando Alonso en Esteban Ocon. In dezelfde sprintrace afgelopen weekend kwamen ook die coureurs tot een botsing, met als gevolg dat Alonso de pitstraat in moest komen voor een nieuwe voorvleugel.

Krack blijft kalm onder het akkefietje tussen de twee en zegt de gebeurtenis een beetje 'overdreven' te vinden. "Ik denk niet dat we teamorders zullen hebben. Nooit gehad en zullen het nooit uitvoeren. Je moet er dan ook op voorbereid zijn dat ze (Vettel en Stroll) hard tegen hard tegen elkaar zullen racen. Tuurlijk is het ongelukkig wat er gebeurde, dat wil je niet zien. Maar dit is wat er gebeurt als je beide coureurs met een soortgelijke pace op hetzelfde punt in de race hebt", sluit Krack af.