Gasly ontvangt waarschuwing, ontloopt schorsing

Pierre Gasly moest in Brazilië even vrezen voor een schorsing. De Fransman staat op tien strafpunten en bij twaalf strafpunten volgt een schorsing. Hij werd na afloop van de sprint naar de stewards geroepen maar hij kwam uiteindelijk wel goed weg, hij kreeg slechts een waarschuwing.

Gasly had te langzaam gereden tijdens zijn reconnaissance rondje. Dit was tegen de regels en daarom moest hij zich melden bij de stewards. Daar werd besloten dat Gasly slechts een waarschuwing krijgt voor de overtreding, hij ontloopt dus een schorsing voor de komende race. Gasly moet alsnog op zijn tellen blijven letten in de race van morgen.