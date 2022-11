Uitslag VT2 Brazilië: Verrassende snelste tijd voor Ocon in nietszeggende training

De tweede vrije training op het circuit van Interlagos ziet er alweer op. Op het circuit in de Braziliaanse stad Sao Paulo werd de snelste tijd genoteerd door Esteban Ocon . Achter hem werd de tweede tijd gereden door Sergio Perez . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door George Russell .

De tweede vrije training op het circuit van Interlagos werd afgetrapt door de Aston Martins van Lance Stroll en Sebastian Vettel. In tegenstelling tot de kwalificatie van gisteren was het nu droog en aangezien dat tevens de verwachting is voor de sprint, werden er veel ronden gereden door de teams. De sessie begon echter zeer rustig.

Sargeant

Aangezien de auto's zich onder parc fermé-condities bevonden lag de focus van de teams vooral op de long runs. Bij Ferrari en Red Bull Racing focuste men zich dan ook niet op razendsnelle tijden. Alleen voor het team van Williams was het een belangrijke sessie. Logan Sargeant nam het stuur over van Alexander Albon, de Amerikaan heeft superlicentiepunten nodig en aangezien hij voor het einde van de sessie al uitstapte lijkt hij te zijn geslaagd in zijn missie.

Focus

Zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi had het veel moeilijker. De Canadees werd gehinderd door Sergio Perez en hij maakte zelf ook een foutje. Latifi ging wijd in de laatste bocht en speelde eventjes voor grasmaaier. Het was een spaarzaam moment van spanning in de training. De focus van de teams ligt immers vooral op de sprint van later vandaag. Het was iets wat snel duidelijk werd.

Wat ook duidelijk was, was de pace van Alpine. Esteban Ocon reed de snelste tijd en zijn teamgenoot Fernando Alonso werd vierde. Het leek erop dat ze deze tijden noteerden onder omstandigheden die vergelijkbaar waren met de aanstaande sprint van later vandaag. Na afloop van de training maakte Kevin Magnussen een proefstart vanaf de pole position, het is de plek waar hij vanmiddag zal starten.