Schumacher blijft optimistisch ondanks teleurstellende Braziliaanse kwalificatiesessie

Het bleek weer eens een bijzondere kwalificatie te zijn op circuit Interlagos. Tijdens de sessie bleef het gissen of en wanneer er regen uit de wolken zou komen vallen. Haas-coureur Mick Schumacher reed voor zijn gevoel een ‘prima’ ronde, maar bleef uiteindelijk op de laatste plaats in Q1 hangen. De coureur keek vervolgens vanaf de zijlijn toe hoe teamgenoot Kevin Magnussen op sensationele wijze pole positie pakte. Ondanks een tegenvallend kwalificatieresultaat kijkt Schumacher hoopvol uit naar de sprintrace.

Bij het vallen van het groenlichtsignaal in Q1 druppelden de F1-coureurs met intermediatebanden onder hun auto de baan op. Nadat Pierre Gasly halverwege deze sessie de juiste keuze maakte door het op slicks te proberen, kwam de rest van het veld vervolgens naar binnen om hetzelfde te doen. Mick Schumacher’s poging voor een snelle ronde was bijlange na niet voldoende. De coureur reed naar eigen zeggen een ‘prima’ ronde, maar was uiteindelijk bijna 2,5 seconden langzamer dan teamgenoot Kevin Magnussen, die zonder veel moeite doorschoof naar Q2.

Schumacher geeft in gesprek met internationale media aan dat hij een idee heeft wat precies hem een kans richting Q2 heeft gekost: “Het voelde voor mij als een oké ronde. Ik dacht dat we genoeg ruimte hadden om door naar Q2 te gaan, maar blijkbaar ben ik laatste geworden. Een beetje verwarrend.” De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher denkt achteraf dat er meer grip op de baan te vinden was dan waar hij rekening mee hield. “Het lijkt erop dat ik de grip heb onderschat. De baan zag er nat uit, maar misschien toch niet zo nat als dat ik dacht.”

Ondanks dat Schumacher vanaf de staart van het veld de sprintrace zal starten terwijl zijn teamgenoot vanaf pole begint, blijft Schumacher optimistisch. “Het is frustrerend, want we hadden een goede auto. Het betekent dat het een moeilijke taak zal worden. We hebben de races nog te gaan, dus ik blijf optimistisch”, sluit Schumacher strijdlustig af.