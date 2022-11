Perez zat vast achter Leclerc: "Ik verloor zoveel tijd"

Sergio Perez start de sprint van vandaag vanaf de negende startplek. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur had de pech dat hij tijdens zijn snelle rondje vast zat achter de worstelde Charles Leclerc. Perez baalde als een stekker en had geen idee wat er aan de hand was met Leclerc.

Leclerc reed tijdens de eerste run in Q3 als enige coureur op de inters. Het team van Ferrari had een regenbui verwacht maar deze kwam niet in deze fase van de sessie. Hierdoor reed Leclerc rond zonder dat hij een snelle tijd kon noteren, Ferrari haalde hem niet op tijd naar binnen waardoor hij zijn snelle run moest doen op de inters.

De Monegask hield tijdens de run de Red Bull van Sergio Perez op. De Mexicaan had geen idee wat er aan de hand was en dat leidde tot frustratie. Na afloop van de sessie verscheen de balende Perez voor de microfoon van Viaplay: "Het was ongelukkig. Ik weet niet wat ze bij Ferrari en Leclerc aan het doen waren. Het was duidelijk dat ze langzamer waren in de outlap. Ik dacht dus dat ze de pit in zouden gaan. Maar achter hem verloor ik zoveel tijd."