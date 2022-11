Ricciardo dankt 'vriend' Vettel voor telefoontjes

Daniel Ricciardo is mogelijk bezig met zijn laatste Grands Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Voor het aankomende seizoen heeft Ricciardo nog geen contract en zal hij vermoedelijk gaan fungeren als reservecoureur. Ricciardo heeft een lastig seizoen achter de rug en onthult dat hij veel steun kreeg van Sebastian Vettel.

Ricciardo kent een zeer lastig seizoen en hij wordt veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris. McLaren maakte halverwege het seizoen bekend dat ze het langlopende contract van Ricciardo na dit seizoen zouden ontbinden. Hij wordt volgend seizoen opgevolgd door Oscar Piastri en gaf zelf al eerder aan dan een fulltime zitje er volgend jaar niet in zit voor hem.

Ricciardo is bezig met een zeer lastig seizoen en dat knaagde aan hem. Zijn voormalige teamgenoot Sebastian Vettel had dat door en belde de Australiër. Ricciardo wordt geciteerd door Motosport.com: "Ik ga niet in detail vertellen wat er is gezegd. Over het algemeen heeft hij dit jaar meerdere keren gebeld, hij is gewoon een vriend geweest. Hij liet zien dat hij om mij gaf en hij vroeg hoe het met mij ging, zoals echte vrienden doen. Het is belangrijk om zulke vrienden te hebben. Zoiets komt in de Formule 1 ook niet vel voor."