Norris op tijd fit, de Vries hoeft niet in te vallen

Het lijkt er niet op dat Nyck De Vries dit weekend in actie zal gaan komen voor het team van McLaren. De Nederlander werd gisteren voorbereid door het team van McLaren vanwege ziekte bij Lando Norris. De Telegraaf meldt nu echter dat Norris op tijd hersteld is en gewoon in actie zal komen.

Op de donderdag ontstond er de nodige consternatie in Brazilië, Norris was namelijk ziek geworden en moest de mediadag in Sao Paulo overslaan. Voor de zekerheid werd er gezocht naar een mogelijke vervanger, Nyck de Vries was de enige coureur die in aanmerking kwam om in te vallen. De Nederlander werd gisteren uitgebreid voorbereid door het team van McLaren, hij nam zelfs al plaats in de auto.

Maar vandaag blijkt dat alle zorgen voor niets zijn geweest. Norris voelt zich weer fit en zal bij de eerste vrije training later vandaag weer in actie komen. De Vries is nog wel aanwezig op het circuit en kan dus altijd nog wel instappen zodra dat nodig is. De Nederlander viel eerder dit jaar in Italië al in bij het team van Williams. Verder reed de Vries ook een aantal vrije trainingen voor Mercedes en Aston Martin, tevens testte hij voor Alpine. Volgend jaar rijdt hij voor het team van AlphaTauri.