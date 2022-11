Sainz trots op principiële Binotto: "Er is niemand ontslagen"

Het team van Ferrari is bezig met een wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal leek mee te kunnen gaan doen voor de wereldtitel maar problemen gooiden roet in het eten. De roep om een ontslagronde was luid maar Carlos Sainz is juist trots op zijn teambaas Mattia Binotto.

Ferrari begon sterk aan het seizoen en won twee van de eerste drie Grands Prix met Charles Leclerc. Daarna kwam langzamerhand de klad erin en kampte het team met betrouwbaarheidsproblemen. Leclerc en Sainz vielen meerdere keren uit met motorische problemen en Red Bull-coureur Max Verstappen kon zijn voorsprong uitbreiden. Nadat de betrouwbaarheidsproblemen verleden tijd waren maakte Ferrari veel tactische fouten.

Principes

Ferrari-coureur Carlos Sainz is blij dat men bij Ferrari niet heeft geluisterd naar de luide schreeuw om een grote schoonmaak. De Spanjaard is duidelijk in gesprek met de BBC: "Zeker bij een team als Ferrari is het lastig om te leveren. Er staat zoveel druk en aandacht op ons. Iedereen wil veranderingen zien als er iets mis gaat. Mattia heeft het uitstekend gedaan door telkens kalm te blijven. We hebben veel kritiek gehad maar hij hield vast aan zijn principes."

Cultuur

Binotto liet na afloop van races zelden zijn frustratie merken. De teambaas heeft volgens Sainz enorm goed gehandeld en dat maakt de Spanjaard trots: "Er is niemand ontslagen. We zijn op de meest lastige momenten een eenheid gebleven. Dat laat onze progressie van onze cultuur zien. Die staat altijd bloot aan kritiek en onze fouten liggen onder een vergrootglas. Als we winnen is het ongelofelijk. Voor Ferrari winnen voelt beter dat alle andere zeges."