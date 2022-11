Ben Sulayem luidt noodklok over haatreacties op sociale media

Steeds vaker spreken coureurs en andere Formule 1-prominenten zich uit tegen onlinehaat. Ook FIA-president is de vele haat op de sociale media zat. Voor Ben Sulayem is er een grens bereikt en hij luidt dan ook de noodklok, volgens de FIA-president kan onlinehaat zelfs het einde van de sport betekenen.

De Formule 1 zet zich al langer in tegen haatreacties op het internet. Via sociale media worden coureurs, stewards, teambazen en andere kopstukken met enige regelmaat uitgescholden, onjuist bejegend of met de dood bedreigd. Het is duidelijk dat men er klaar mee is en Ben Sulayem heeft besloten om de handschoen op te pakken in de discussie.

Sport kapot maken

Ben Sulayem luidt de noodklok in een speciale column op Motorsport.com. De FIA-president verwijst naar de recente bedreigingen aan het adres van steward Silvia Bellot. Hij is heel uitgesproken: "De realiteit is duidelijk: als dit doorgaat maakt het onze sport kapot. Je verwacht als scheidsrechter en president dat mensen het oneens zijn met je besluiten. Maar je mag ook verwachten dat de reacties respectvol zijn. Dit begint echter steeds meer een uitzondering te worden. Alleen met een gezamenlijke aanpak gaan we succes boeken in het bestrijden van deze plaag."

Maatregelen

De FIA-president kondigt in de column aan dat de autosportfederatie al is begonnen met het proces van het uitdrijven van onlinehaat. De FIA is de dialoog aangegaan met sociale media, doet via de FIA-universiteit onderzoek naar digitale haat, ze gaan samenwerkingen aan met andere sportbestuurderorganen en regeringen en ze zijn tevens een samenwerking aangegaan met een AI-bedrijf om hun software te gebruiken om op de eigen kanalen haatreacties te verwijderen.