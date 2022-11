Sainz kijkt vechtlustig uit naar start van 2023-seizoen

In de tweede seizoenshelft van dit jaar blijkt de RB18 van Max Verstappen en Sergio Peréz simpelweg te sterk voor de concurrenten. Ferrari komt er minder aan te pas en Mercedes is nog bezig om richting de staart van Red Bull te komen. Voor Ferrari is het een groot contrast met de eerste seizoenshelft, waarin er regelmatig spannende duels waren met Red Bull om de winst. Ferrari-coureur Carlos Sainz kijkt met vertrouwen uit naar de start van het 2023-seizoen, met het doel in zijn achterhoofd om zijn 2022-momentum mee te nemen naar het aansluitende jaar.

In de eerste seizoenshelft waren de gevechten tussen Ferrari en Red Bull spannend. Van de twee teams waren het voornamelijk Charles Leclerc en Max Verstappen die om de troon vochten, terwijl diens teamgenoten op het gebied van pure snelheid nog een beetje achterbleven. Ferrari’s Carlos Sainz kijkt terug op zijn gemaakte reis tot nu toe in 2022: “Terugkijkend wou ik dat ik me wat comfortabeler voelde in het begin van het seizoen, om dingen wat moeilijker te kunnen maken voor Max en om samen met Charles (Leclerc) meer een gevecht te kunnen maken”, vertelt Sainz tegen media waaronder RaceFans.

Bij de start van de tweede seizoenshelft, beginnend bij de Grand Prix van België werden er nieuwe vloerreglementen geïntroduceerd. Vooral Ferrari’s zwaktes betreft de auto leken nog iets meer naar boven te borrelen nadat de nieuwe regelementen werden ingevoerd. Vooraf werd er gedacht dat de nieuwe regels vooral Red Bull zouden treffen, maar die bleken vrijwel ongedeerd verder te kunnen gaan met de hoge lijn van prestaties. Sainz prijst Verstappen voor zijn consistente prestaties dit seizoen en kijkt vechtlustig uit naar een nieuwe kans bij het ingaan van het 2023-seizoen.

“Ik denk dat ze (Red Bull) nu dominant beginnen te worden – maar aan het begin van het seizoen waren ze dat zeker niet. En dat is waar hij (Verstappen) geweldig werk heeft geleverd. Mijn doel is om volgend jaar te beginnen op het niveau waar ik nu op zit, wat naar eigen zeggen hoog is, en om het nog moeilijker te maken voor Max.”

Op de vraag of Red Bull’s dominantie dit seizoen zorgelijk is voor Ferrari, antwoord Sainz vertrouwend: “Nieuw jaar, nieuwe auto. Nieuwe regelementen, ook voor de vloer. We hebben een nieuwe kans en ik heb het volledige vertrouwen dat het team opnieuw een sterke auto neer zal zetten, net zoals de F1-75 van dit jaar. Ik zal leren van de fouten die ik dit jaar heb gemaakt en we zullen meer vooraan in het gevecht zijn. Ik kijk er ook naar uit dat Mercedes erbij komt, het lijkt erop dat ze ons zullen vergezellen in het gevecht aan de top”, sluit Sainz af.