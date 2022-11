Vettel komt met speciale actie voor afscheidsrace

De Formule 1-loopbaan van Sebastian Vettel zit er alweer bijna op. De Duitse viervoudig wereldkampioen hangt na dit seizoen zijn helm aan de wilgen. De Aston Martin-coureur wil zijn fans bedanken met een speciale helm die hij zal gaan dragen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

De Formule 1-loopbaan van Vettel duurt nog maar twee Grand Prix-weekenden. Na de Grands Prix van Brazilië en Abu Dhabi zit zijn loopbaan er immers op. In Abu Dhabi zal hij rijden met een speciale helm met duizend foto's van zijn fans. De fans kunnen bieden op een plekje op de helm, Vettel heeft er een speciale site voor opgezet. De opbrengst van de fotoveiling gaat naar een goed doel.

This will be the last helmet of Sebastian Vettel for #AbuDhabiGP, fans can bid for those blank spaces and put their pictures there, all collected will be donated to environmental projects 🌿 pic.twitter.com/qJr2iQiGBs