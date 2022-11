Video: Gasly betrapt op maken van BeReal-foto in perszaal

Tijdens de gebruikelijker persconferenties op de donderdag moeten de coureurs niet alleen vragen beantwoorden maar ook lang wachten. Niet alle vragen zijn immers voor één bepaalde coureur. Tijdens de persconferentie in Austin raakte Pierre Gasly in ieder geval afgeleid door een app op zijn telefoon.

Gasly schoof op de donderdag in de Verenigde Staten aan in de perszaal. De Franse AlphaTauri-coureur moest de vragen en antwoorden aan en van zijn collega's aanhoren toen hij een melding kreeg op zijn telefoon. De melding was afkomstig van de populaire foto-app BeReal. Bij deze app moet men een tegelijkertijd een foto maken met de froncam en de selfiecamera van de telefoon. Gasly sloeg gelijk toe en gaf een blik achter de schermen in de perszaal.