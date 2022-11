Piquet wederom in opspraak na uitspraken over presidentsverkiezingen

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet ligt weer onder vuur in zijn thuisland Brazilië. Piquet heeft zich ditmaal op ongepaste wijze uitgelaten naar aanleiding van de recente presidentsverkiezingen in het land. Hij is zelfs zó ver gegaan dat de lokale politie een onderzoek naar hem zou zijn gestart.

De presidentsverkiezingen in Brazilië waren afgelopen week veelvuldig in het nieuws. De politieke strijd tussen zittend president Jair Bolsonaro en oud-president Lula was nogal verhit. Lula ging er met een nipt verschil met de overwinning vandoor waarna aanhangers van Bolsonaro de straat opgingen en blokkades opwierpen. Bolsonaro-aanhanger Piquet reageerde tevens furieus en hij ging ver over de streep.

Er is namelijk een video opdoken waarin Piquet nogal fel uithaalt naar verkiezingswinnaar Lula. In de video riep Piquet dat men Lula moest weghalen, noemde hij hem een klootzak en riep hij dat Lula naar een begraafplaats moet worden gebracht. Volgens Fox Sports zijn de uitingen van Piquet zo erg dat de federale politie in Brasilia een onderzoek is gestart naar de uitspraken van de drievoudig wereldkampioen. Er is dus een kans dat hij voor de rechter moet verschijnen.