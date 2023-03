Hamilton reageert op boete Piquet: "Ik wil de Braziliaanse overheid bedanken"

Afgelopen weekend werd bekend dat Nelson Piquet een boete van bijna een miljoen euro moet betalen vanwege zijn racistische uitspraken over Lewis Hamilton. De Braziliaanse drievoudig wereldkampioen deed die uitspraken in november 2021, maar hij raakte vorig jaar pas in opspraak. Hamilton is blij dat Piquet is beboet.

Vorig jaar ontstond er veel ophef door de uitspraken van Piquet. De Braziliaan had zich op racistische en homofobe wijze uitgelaten over Hamilton. Piquet werd vervolgens aangeklaagd en vorig weekend werd het vonnis uitgesproken. De drievoudig wereldkampioen kreeg een torenhoge boete van de rechtbank. Piquet had al eerder het boetekleed aangetrokken voor zijn uitspraken.

In Melbourne reageerde Hamilton vandaag op de boete voor Piquet. De Britse Mercedes-coureur bleef daar achter zijn woorden staan. In gesprek met Autosport was hij zeer duidelijk over de zaak: "Ik denk dat ik toentertijd al er iets over heb gezegd. Ik denk nog steeds dat we mensen vol met haat geen platform moeten geven. Ik wil de Braziliaanse overheid bedanken. Het is geweldig dat ze iemand hiervoor verantwoordelijk hebben gehouden, het laat andere mensen zien dat dit niet getolereerd mag worden. Racisme en homofobie is onacceptabel en er is geen ruimte voor in de samenleving."