Waarom Felipe Massa juist wél kans maakt op Formule 1-titel van 2008

Dat Felipe Massa het niet eens is met de uitkomst van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2008, dat is al ruim veertien jaar bekend. De Braziliaanse oud-coureur, die later deze maand zijn 42ste verjaardag viert, greep dat jaar ternauwernood naast zijn eerste en enige wereldtitel in de koningsklasse. Nu, zoveel jaren later, is die titelstrijd in een nieuw daglicht komen staan.

Weet u het nog? In het seizoen 2008 zijn de McLarens en de Ferrari’s dominant, spelen de wagens van BMW Sauber een heel aardig woordje mee tot het Duitse merk de volslagen idiote keuze maakt om zich voortijdig te richten op het komende jaar en kan Renault middels een late ontwikkelingsslag nog een paar stappen voorwaarts zetten.

Titelverdediger Kimi Räikkönen trekt met twee zeges in de eerste vier wedstrijden een gaatje, maar in het verdere verloop van het seizoen 2008 is het zijn teammaat Felipe Massa die het voortouw neemt. De Braziliaan wint liefst zes van de achttien wedstrijden. Zijn naaste belager, Lewis Hamilton, zegeviert vijfmaal. Toch is het Hamilton die kampioen wordt. Onder de streep heeft de Brit namelijk 98 punten verzameld – Massa reikt tot 97 en komt dus nét tekort.

Opzettelijk gecrasht

Nadien is er veel gezegd en geschreven over dat memorabele wereldkampioenschap, niet in de laatste plaats omdat de titelstrijd letterlijk in de laatste ronde werd beslist. Doordat Hamilton zich te elfder ure langs de worstelde Toyota van Timo Glock kon werken, haalde hij precies genoeg punten om Massa te verslaan. Dat schoot meerdere lieden van de Formule 1-paddock in het verkeerde keelgat: Hamilton was zeker snel, maar toonde ook weleens (misplaatste) arrogantie.

Bovendien had er zelden iemand zoveel geluk gehad als de Brit. Neem de Grand Prix van Monaco, waar hij vroeg in de wedstrijd tegen de vangrails reed en een lekke band opliep, maar dankzij andermans fouten alsnog de race won. Of Hongarije, waar zijn grote rivaal Massa enkele ronden voor de finish vanuit leidende positie zijn motor in rook zag opgaan. In Singapore werd de – wederom – leidende Massa getroffen door een mislukte pitstop.

Die wedstrijd in Singapore, de allereerste in de stadstaat, is in de geschiedenisboeken beland dankzij Crashgate. Fernando Alonso won de wedstrijd namens Renault, zijn gewaagde strategie betaalde zich uit nadat er een vroege Safety Car-fase werd uitgeroepen. Die Safety Car-fase werd veroorzaakt door Nelsinho Piquet, die, zo bleek later, op verzoek van zijn Renault-teambazen opzettelijk was gecrasht. Dat zat zo: Renault-teammaat Alonso leek de snelheid voor poleposition te hebben, maar werd in de kwalificatie getroffen door falende techniek. Renault besloot vervolgens voor God te spelen.

Nieuw bewijs

Op het moment dat het gesjoemel plaatsvond en Piquet opzettelijk de muur opzocht, keek vrijwel niemand daar raar van op. De landgenoot van Massa raakte namelijk wel vaker een muurtje. Toch kon de oplettende kijker zich niet aan de indruk onttrekken dat Piquets Renault-collega Alonso, die precies nét zijn pitstop had gemaakt, weleens de grote spekkoper kon worden. Aldus geschiedde: anderhalf uur later reed Alonso als eerste over de eindstreep, om een verrassende zege te claimen.

Voor de buitenwereld is het vervolg van Crashgate altijd als volgt gecommuniceerd: door opzettelijk te crashen werd Piquet beloond met een contractverlenging. In 2009, het volgende seizoen, vielen zijn prestaties echter dusdanig tegen, dat hij halverwege het jaar werd ingeruild voor toenmalig GP2-coureur Romain Grosjean. Een boze Piquet zou vervolgens in al zijn frustratie de FIA-top hebben gebeld, met het bericht dat hij bewust was gecrasht in Singapore.

Kortgeleden heeft voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die nooit om een gepeperde uitspraak verlegen heeft gezeten, echter iets anders bekend. Volgens de hoogbejaarde Brit wist de complete Formule 1-top gedurende het seizoen 2008 al van het opzettelijke crashen van Piquet af, maar besloot men niets te doen om de sport niet (nogmaals) in diskrediet te brengen. Het grove schandaal rond het kopiëren van Ferrari-documenten door een McLaren-engineer – oftewel, Spygate – was immers pas net strafrechtelijk afgerond. Dit tot frustratie van Nelsinho Piquets vader en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, die uitgerekend de Braziliaanse Grand Prix van 2008 - waar de seizoensfinale plaatsvond - wilde aangrijpen om publiekelijk het schandaal van Singapore uit de doeken te doen. Piquet senior werd door zijn voormalige Brabham-teambaas Ecclestone ternauwernood teruggefloten.

Rechtvaardige titelhouder

Er bestaat een regel dat er niet meer aan de uitslag van een wereldkampioenschap Formule 1 mag worden getornd als de wereldkampioenschapsbeker is uitgereikt. Met andere woorden: iedere titel van voor 2023 is momenteel veilig, want al die bekers zijn fysiek uitgereikt. Echter: vanwege de woorden van Ecclestone komt de titelstrijd van 2008 in een ander daglicht te staan. De Formule 1-organisatie en de autosportbond FIA, die altijd hebben beweerd pas ná de bekeruitreiking op de hoogte te zijn gebracht van het botsschandaal, wisten het al vóór het jaarlijkse FIA-gala.

Zodoende zijn wijlen Max Mosley en de reeds afgetreden Ecclestone, alsmede de toenmalige hoofdrolspelers op de burelen in Parijs en Londen, schuldig aan vals spel. Immers: de uitslag van de Grand Prix van Singapore had, bij bewijs van matchfixing, altijd moeten worden geschrapt. Een wedstrijd waarbij de uitslag onomstotelijk is gemanipuleerd middels het veroorzaken van eenzijdige incidenten, mag volgens de FIA-statuten niet meetellen voor het wereldkampioenschap.

Als de uitslag van de Grand Prix van Singapore 2008 wordt geschrapt, verandert er niets aan het puntentotaal van Felipe Massa. Dat was, en blijft, op 97 stuks staan. Massa scoorde immers niet, omdat hij de leiding verloor na die mislukte pitstop. Hamilton echter, verliest zes punten. De Brit finishte achter Alonso en Nico Rosberg op een derde plaats. Zonder die zes punten zakt het totaalaantal van Hamilton van 98 naar 92, waardoor niet hij, maar Massa achteraf bezien de rechtvaardige titelhouder van 2008 is.

Sensatie

De reden waarom Ecclestone deze uitspraken doet, lijkt een optelsom. Hamilton en Mercedes hebben zich in het recente verleden meermaals stevig uitgesproken over een mogelijke matchfixing aan het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 – waarvan iedereen weet wat er toentertijd is gebeurd. Hamilton laat zich op sponsorbijeenkomsten fêteren als achtvoudig kampioen, wat impliceert dat men de op het allerlaatste moment verloren kampioenschap van 2021 uit boosheid binnenskamers juist wél meetelt als zege.

Onder normale omstandigheden heeft Massa geen poot om op te staan. De documenten zijn vergezeld en de titelstrijd is officieel beslist. Bovendien is Mosley dood, net zoals toenmalig wedstrijdleider Charlie Whiting, en heeft Ecclestone geen uitvoerende functie meer. Echter: in recente weken hebben we kunnen zien hoezeer Liberty Media kickt op sensatie. Als Massa toch zijn gelijk krijgt en de Grand Prix van Singapore 2008 officieel uit de boeken wordt geschrapt, levert dat een mediastorm op die zijn weerga niet kent. Negatieve aandacht is ook aandacht, dat weet Liberty Media maar al te goed.

Als Ecclestone daadwerkelijk gelijk heeft, dan zal bewijs niet lastig te achterhalen zijn. Herbie Blash, destijds in dienst van de FIA en nu nog steeds in een belangrijke functie aanwezig op de Formule 1-paddock, kan daarin een vitale rol spelen. Als hij bekent dat de informatie reeds vóór het einde van het seizoen 2008 aanwezig was op de burelen in Parijs, heeft de Formule 1 zich schuldig gemaakt aan vals spel en kunnen internationale sportwetten het eigen reglementenboek omwille het uitreiken van titelbokalen en het daarmee afsluiten van kampioenschappen, overreden.

Vete

Daarnaast moet de voortdurende vete tussen enerzijds Nelson Piquet senior en anderzijds Lewis Hamilton niet worden onderschat. De oudste van het tweetal heeft kortgeleden een dwangsom van bijna een miljoen euro aan smartengeld moeten betalen, vanwege uitlatingen over Hamilton. Daarnaast is Piquet de schoonvader van Max Verstappen, de grote rivaal van Hamilton in de titelstrijd van 2021. Dat Hamilton niet per se goed ligt in huize-Piquet is een understatement. Papa Piquet zal ongetwijfeld geen schroom tonen als hem wordt gevraagd in hoeverre hij de FIA- en F1-leiding destijds op de hoogte heeft gebracht van de opzettelijke crash van zijn zoon, in de wetenschap dat het ten koste gaat van Hamilton.

Bovendien baant het achterhalen van de omstandigheden rond de titelstrijd van 2008 een pad richting een gedetailleerd onderzoek naar de factoren die samenhangen met de slotraces in 2021, waarover in de wandelgangen wordt gefluisterd dat toenmalig wedstrijdleider Michael Masi handelde vanuit een hoger ingegeven opdracht om de strijd vanwege de commerciële marktwaarde zo spannend mogelijk te maken. Helpt Massa zichzelf én Hamilton mogelijk aan een titel waarvan zij dachten dat deze verloren was?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.