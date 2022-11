Gasly weet nog niet of Tsunoda de kar kan gaan trekken

Pierre Gasly gaat het team van AlphaTauri na dit seizoen verlaten. De Fransman trekt naar Alpine maar hij kijkt wel met een goed gevoel terug op zijn AlphaTauri-tijd. Gasly weet nog niet zeker of zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda de kar kan gaan trekken in het aankomende seizoen.

Tsunoda kreeg eerder dit seizoen contractverlenging en zal dus ook aankomend jaar uitkomen voor de Italiaanse renstal. Hij krijgt volgend seizoen Nyck de Vries als nieuwe teamgenoot en het is nog maar de vraag of de Japanner dat duel kan gaan winnen. Zijn grote voordeel is dat hij volgend jaar al drie jaar rondloopt bij AlphaTauri, hij moet dus eigenlijk de kar kunnen trekken.

Ongefilterd

Gasly weet nog niet zeker of Tsunoda daar toe in staat is. De Fransman is in ieder geval blij met zijn Japanse teamgenoot. In gesprek met Motorsport-total is Gasly lovend: "Alles wat opkomt in zijn hoofd komt er via zijn mond direct weer uit! Hij is een uniek persoon, hij heeft een geweldig gevoel voor humor en hij heeft geen filter. Dat is soms echt geweldig. Hij is een geweldige gast. Ik heb genoten van de afgelopen twee jaar met Yuki. Hij heeft geweldige stappen gezet als persoon."

Teamleider

Tsunoda is volgend jaar de man met de meeste ervaring bij AlphaTauri. De Japanner moet dus eigenlijk de kar gaan trekken. Gasly weet nog niet of dat mogelijk is: "Ik denk dat alleen de tijd ons kan vertellen of Yuki een teamleider kan worden. Het zou mij niets verbazen als hij zich blijft ontwikkelen volgend jaar. Hij weet wat hij moet doen om zichzelf onder controle te houden. Hij werkt met goede mensen dus hij kan zich blijven ontwikkelen."