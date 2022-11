Formule 1 bevestigt doorgaan Braziliaanse Grand Prix

In het weekend van 13 november wordt de Braziliaanse Grand Prix verreden op Interlagos in de stad Sao Paulo. In de afgelopen dagen gingen er echter geruchten rond dat de Grand Prix mogelijk zou worden afgelast. De Formule 1 heeft deze geruchten echter naar het rijk der fabelen verwezen.

Brazilië was in de afgelopen dagen wereldnieuws. Wereldwijd werden de presidentsverkiezingen met argusogen bekeken. De strijd tussen voormalig president Lula en zittend president Jair Bolsonaro werd door velen gevolgd. Lula won de verkiezingen met een minimaal verschil waarna er de nodige onrust ontstond in het land. Aanhangers van Bolsonaro blokkeerden in heel Brazilië wegen.

Door de onrust ontstonden er geruchten over de Grand Prix. Er werd beweerd dat de race niet door zou gaan, ook Formule 1-personeel had immers last van de blokkades. Een vrachtwagen met materiaal van het team van Ferrari stond bijvoorbeeld vast in de blokkades. De geruchten werden gisteravond echter de kop ingedrukt door de Formule 1. De Grand Prix op Interlagos gaat gewoon door, dat betekent dat men zich ook gewoon weer kan voorbereiden op een sprintweekend.