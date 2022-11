Sainz verwacht successen in Brazilië en Abu Dhabi

Het team van Ferrari beleefde afgelopen weekend in Mexico een zeer teleurstellende race. De achterstand op zowel Red Bull Racing als Mercedes was fors en de snelheid was nooit echt aanwezig. Carlos Sainz was vanzelfsprekend niet tevreden maar hij verwacht wel veel van de resterende twee races.

Ferrari zakte door het spreekwoordelijke ijs in Mexico-Stad. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen slechts als vijfde en zesde over de streep. De teleurstelling was dan ook aanwezig en men vroeg zich af wat er aan de hand was. Ferrari oogde aan het begin van het weekend immers vrij sterk en leek de degens te kunnen gaan kruisen met Mercedes en Red Bull.

Goede race

Sainz kwam op het Autodromo Hermanos Rodriguez als vijfde over de streep. Hij was hiermee de beste Ferrari-coureur van de dag. Zijn achterstand op racewinnaar Max Verstappen was echter nogal fors, Sainz had namelijk bijna een minuut achterstand op de Nederlandse racewinnaar. Na afloop reageerde hij bij Motorsport.com: "Ik denk dat ik een goede race heb gereden. Gezien het verschil tussen mij en Verstappen denk ik dat er niet veel meer in had gezeten."

Abu Dhabi & Brazilië

De Spaanse coureur blijft ondanks de tegenvallende resultaten wel zeer kalm. Sainz denkt zelfs dat men in de afsluitende Grands Prix van Brazilië en Abu Dhabi weer kan meestrijden: "We hebben het aantal punten dat we konden pakken echt gemaximaliseerd. Gelukkig hebben we niet al te veel punten verloren. We kunnen ons nu gaan focussen op Brazilië en Abu Dhabi. We verwachten hier competitief te zijn."