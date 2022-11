Vandoorne tekent contract bij Aston Martin als reservecoureur

Stoffel Vandoorne maakte in 2016 zijn F1-debuut voor het team van McLaren, waar hij sinds 2014 onder contract stond als testcoureur. In 2017 en 2018 reed hij twee volledige seizoenen als Formule 1-coureur maar sinds 2019 verdween hij van het toneel en stapte hij over richting de Formule E, waar hij afgelopen seizoen kampioen werd.

Naast zijn werkzaamheden in de Formule E bleef hij ook actief als test- en reservecoureur voor Mercedes, samen met Nyck de Vries. De Nederlander maakt de overstap naar AlphaTauri en vertrekt bij Mercedes, en Vandoorne gaat dat voorbeeld volgen. Aston Martin heeft bekend gemaakt dat Stoffel Vandoorne vanaf 2023 de reservecoureur zal zijn voor het Britse team.

De 30-jarige Belg zal zijn taken delen met Felipe Drugovich, die vorige maand werd aangekondigd als test- en reservecoureur. Vandoorne zal vooral het simulator- en ontwikkelingswerk op zich nemen. Vandoorne is uiteraard blij dat hij in de F1 actief kan blijven: "Het is ongelooflijk spannend om ​​reservecoureur te zijn in de Formule 1 en ik ben verheugd om dit samen met Aston Martin te doen. Ik heb met grote interesse gekeken hoe het team zich operationeel heeft ontwikkeld en uitgebreid, en ik weet hoe ongelooflijk vastberaden het team is om op elk gebied vooruitgang te boeken. Met Fernando, die ik al ken uit mijn Formule 1-racecarrière, en Lance, om hen te helpen de auto van volgend jaar te ontwikkelen en te verbeteren, zal een geweldige baan zijn, en ik kijk erg uit naar de uitdaging – en beloning – om samen te werken met de hele organisatie in Silverstone."



Teambaas Mike Krack zei: "Stoffel heeft alle capaciteiten die we nodig hebben voor deze nieuwe en uitgebreide rol binnen het team: hij is snel, analytisch, hardwerkend en een fantastische teamspeler, en zal perfect passen in onze groeiende organisatie, samen met onze andere testrijder, Felipe Drugovich. Het hele team is enorm gemotiveerd voor volgend jaar en de aanstelling van Stoffel, naast Fernando, Lance en Felipe, geeft extra diepgang aan onze fantastische line-up van coureurs. Dit zal een belangrijke rol zijn voor Stoffel en we zullen erop vertrouwen dat hij hard zal werken met zowel onze baan- als simulatie- en engineeringteams om onze prestaties voor 2023 en daarna te verbeteren."

Nieuwe reservecoureur Mercedes

Door het vertrek van zowel Vandoorne als De Vries zal Mercedes op zoek moeten naar een nieuwe test- en reservecoureur. Daniel Ricciardo wordt als grootste kanshebber genoemd, maar hij is ook in gesprek met zijn oude team Red Bull Racing. Een andere naam die genoemd wordt is Nico Hulkenberg, momenteel de reservecoureur van Aston Martin.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou volgens berichten in de paddock het liefst Sebastian Vettel als reservecoureur. Wolff zou Vettel wel gepolst hebben maar de Duitser liet afgelopen weken aan de media weten dat hij daar geen interesse in heeft: "Absoluut niet. Wat doet een reservecoureur nu eigenlijk? Vrijwel niets."