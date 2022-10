Video: Vettel bestuurt oldtimer tijdens drivers parade

Sebastian Vettel heeft nog twee Grand Prix-weekenden te gaan voordat hij van zijn pensioen kan gaan genieten. De Duitse viervoudig wereldkampioen wordt door alle fans hartstochtelijk uitgezwaaid en ook in Mexico was er veel respect. Hij ondervond dat tijdens een bijzondere drivers parade.

Vettel en zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll mochten immers samen plaatsnemen in een oldtimer. De wagen was echter nogal krap en Vettel kreeg de kans om de oude wagen zelf te besturen. Hij liet zich dat geen twee keer zeggen, hij kroop achter het stuur en verrichte de ronde langs de tribunes zelf.

Fancy a ride?



Seb took Lance for a spin around the Foro Sol Stadium during the Drivers Parade. #F1 #MexicoGP | @lance_stroll pic.twitter.com/s9ilOs8UQc