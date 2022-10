Sainz baalt van mega-achterstand: "We waren gewoon te langzaam"

Het team van Ferrari kende een zeer teleurstellende Mexicaanse Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen slechts als zesde en vijfde over de streep. De achterstand op de concurrentie van Red Bull Racing was reusachtig en Sainz baalde.

Ferrari begon de Grand Prix al met een fikse achterstand. De Italiaanse renstal werd in de kwalificatie in Mexico-Stad verslagen door zowel Red Bull als Mercedes. Voor de race had men veel vertrouwen maar het bleek niet genoeg. Red Bull en Mercedes waren veel sneller en de achterstand van nummer vijf Sainz op winnaar Verstappen was bijna een minuut.

Langzaam

De uitslag was zeer pijnlijk voor de Italiaanse renstal, Mercedes kan ze zelfs nog inhalen in het constructeurskampioenschap. Sainz baalde als een stekker en sprak zich uit bij Sky Sports: "We hadden geen problemen. Het was gewoon zo dat we dit weekend gewoon langzaam waren. We wisten dat we compromissen moesten maken bij het ingaan van dit weekend. We moesten dit doen met de auto en de motor, we wisten dat we performance zouden verliezen. Het was meer dat we verwachtten."

Eén minuut

Sainz zag zelf ook wel wat zijn achterstand was op racewinnaar Max Verstappen. De Spaanse Ferrari-coureur was terneergeslagen en dat stak hij ook niet onder stoelen of banken: "We lagen één minuut achter, dat heb ik al een maand niet meer gehad in een race. Dus we moeten er naar kijken. We hadden de pace best goed onder controle en we moeten leren van de auto. We gaan ervoor zorgen dat we een goede pace hebben in Brazilië en Abu Dhabi."