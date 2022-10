Video: Sainz en engineer worstelen met uitspraak naam De Vries

Het was een opvallend moment tijdens de eerste vrije training in Mexico: Carlos Sainz verstond zijn engineer niet. De Spaanse Ferrari-coureur was druk bezig met het afwerken van zijn sessie en dat zorgde voor de nodige verwarring tussen Sainz en zijn engineer aan de pitwall.

Terwijl Sainz rustig bezig is meldt zijn engineer dag Nyck De Vries bezig is met een outlap. De Vries mocht de eerste vrije training voor zijn rekening nemen voor het team van Mercedes. Sainz had die memo blijkbaar niet meegekregen want hij dacht dat zijn engineer 'debris' zei. De verwarring zorgde voor grote hilariteit.