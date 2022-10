Leclerc blijft strijdbaar: "Wat kan je er aan doen?"

In het huidige Formule 1-seizoen zijn alle teams al vergeven. In Mexico zal men vooral gaan naar de jacht van Max Verstappen op het record van de meeste zeges in een enkel seizoen. Charles Leclerc weet dat hij geen wereldkampioen meer kan worden maar dat betekent niet dat de Monegask bij de pakken neer gaat zitten.

Leclerc leek aan het begin van dit seizoen nog mee te kunnen strijden voor de wereldtitel. De Monegaskische Ferrari-coureur won twee van de eerste drie races en hij leek Verstappen het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Leclerc kreeg daarna te maken met mindere resultaten, betrouwbaarheidsproblemen en mislukte strategieën. Verstappen greep de titel in Japan en Leclerc bleef met lege handen achter.

De Ferrari-coureur wil echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Leclerc geeft aan teleurgesteld te zijn maar in gesprek met de internationale media laat hij tevens weten de aanval vol te willen openen: "Het is natuurlijk altijd moeilijk als je je realiseert dat het niet meer mogelijk is om de titel te winnen. Wat kan je er aan doen? Ik ben natuurlijk teleurgesteld maar aan de andere kant moet ik vooruit blijven kijken om alles uit de slotfase van het seizoen te kunnen halen. Ik houd mijn hoofd omhoog."