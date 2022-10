Mexicaanse Grand Prix tot zeker 2025 op Formule 1-kalender

Dit weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodriguez op het programma. De race op het circuit is elk jaar weer zeer populair en de tribunes zitten dan ook vrijwel altijd vol. Ook in de aankomende jaren kan men genieten van de volle tribunes, het contract is namelijk verlengd.

Vlak voor de start van het Mexicaanse Grand Prix-weekend maakten de organisatie van de Grand Prix en de hoge heren van de Formule 1 bekend dat de Mexicaanse Grand Prix tot en met 2025 op de kalender zal staan. De kans is aanwezig dat men daarna nogmaals een nieuw contract zal krijgen. De organisatie van de race en het bestuur van Mexico-Stad hebben een nieuwe overeenstemming gesloten waardoor men het contract verlengde.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!



