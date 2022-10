Ralf Schumacher vreest Red Bull-dominantie: "Kunnen nieuw tijdperk vormen"

Red Bull Racing bekroonde het ijzersterke seizoen afgelopen weekend met de constructeurstitel. De zege van Max Verstappen was genoeg voor titel en men vreest nu zelfs voor een dominante periode van Red Bull. Ook Ralf Schumacher denkt dat het voor de concurrentie heel erg lastig wordt om een inhaalslag te plegen.

Red Bull en vooral Max Verstappen komen dit seizoen zeer dominant voor de dag. Verstappen schreef al dertien Grands Prix op zijn naam en al in Japan veroverde hij het wereldkampioenschap. Met enige regelmaat kan Ferrari de strijd nog wel aangaan met Red Bull maar de wagens van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez zijn simpelweg sneller.

Tijdperk

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet de dominantie van Red Bull inmiddels grootste vormen aannemen. De Duitser spreekt zich uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Red Bull kan nu beginnen aan het vormen van een nieuw tijdperk. Dat is een probleem in de Formule 1 want door de huidige budgetcap is het voor de andere teams heel erg lastig om ze bij te halen."

Ferrari

Ralf Schumacher hoopt dan ook dat Ferrari de geringe achterstand in de aankomende jaren snel kan goedmaken. De Duitse oud-coureur heeft ook zijn hoop gevestigd op voormalig constructeurskampioen Mercedes: "Ik hoop dat Ferrari volgend jaar ervoor kan zorgen dat Red Bull een iets moeilijker leven heeft. Mercedes is zich momenteel ook weer aan het terugvechten. Maar ik denk dat Red Bull in 2023 het team is dat men moet verslaan."