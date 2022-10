Video: Russell zegt sorry tegen Sainz na startcrash

Carlos Sainz viel al na één bocht uit in de Amerikaanse Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur begon de Grand Prix vanaf de pole position en werd in bocht één achterstevoren getikt door Mercedes-coureur George Russell. De wedstrijdleiding bestrafte Russell met een tijdstraf van vijf seconden.

Sainz was na afloop niet te spreken over de actie van Russell. De Spanjaard kende wederom een teleurstellende race en droop teleurgesteld af. Russell toonde zijn sportieve kant en na afloop van de race en zijn verplichtingen trok hij naar de motorhome van het team van Ferrari. Op beelden van de media-afdeling van de Formule 1 is te zien hoe hij sorry zegt.