Sainz haalt uit naar Russell na uitvalbeurt: "Verbaast me dat coureurs uit de top vier dit soort fouten maken"

Carlos Sainz startte de Amerikaanse Grand Prix gisteren vanaf de pole position. De Spaanse Ferrari-coureur leek een goede kans te hebben op de zege maar na één bocht kon hij al gaan douchen. Hij werd aangetikt door George Russell en moest de pits opzoeken. Sainz was na afloop witheet van woede.

Sainz beleeft een zeer teleurstellend seizoen. De Spaanse coureur liep dit seizoen regelmatig tegen pijnlijke uitvalbeurten aan en ook in Austin was het dus wederom raak. Sainz verloor de koppositie aan Max Verstappen en werd in de eerst bocht aangetikt door Russell. Sainz spinde en liep daardoor schade op aan zijn wagen, Ferrari besloot zijn race te beëindigen.

Na afloop van zijn enorm korte race was Sainz niet bepaald blij. De Spanjaard gaf de schuld volledig aan Russell, de wedstrijdleiding ging daarin mee en gaf Russell een tijdstraf van vijf seconden. Bij Viaplay sprak de boze Sainz zich uit: "Het is zeer frustrerend om weer een race te hebben waarbij ik zelf niet meer dan een ronde kan rijden. Zeker ook omdat ik van de pole begon. Het verbaast mij wel dat coureurs uit de top vier dit soort fouten maken. Het meest pijnlijk was dat ik hierdoor uitviel."