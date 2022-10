Wolff wil niet te hard juichen: "Je moet realistisch zijn"

Het team van Mercedes leek in Austin weer mee te kunnen vechten voor de zege. Lewis Hamilton vocht in de Verenigde Staten weer mee om de zege. Geruime tijd had de Brit de koppositie in handen en pas in de slotfase werd hij bijgehaald door Max Verstappen. Toto Wolff wil echter realistisch blijven.

Mercedes is bezig met een zeer teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal greep vorig seizoen nog de constructeurstitel maar dit jaar moesten ze hun meerderen erkennen in Red Bull Racing en Ferrari. Mercedes was vaak onmachtig maar op het Circuit of the Americas ging alles weer van een leien dakje.

Realisme

Na afloop van de Grand Prix was Mercedes-teambaas Toto Wolff eerlijk voor de camera's van het Britse Sky Sports. De Oostenrijkse teambaas was nogal duidelijk in zijn bewoording: "Je moet realistisch zijn. We zijn nu veel dichterbij, de nieuwe update werkte en we deden mee voor de zege. In de tweede run op de hards waren we waarschijnlijk de snelste gezamenlijk met Max. Maar nadat iedereen wisselde naar de medium konden we niet meer meedoen."

Hamsterstapjes

Wolff geeft eerlijk toe dat Mercedes door het ontwerp van de auto niet meer kon meedoen in het gevecht om de wereldtitel. De Oostenrijker toont zijn realistische kant: "We weten nu wat er fout was met de auto. Je kan het bijna terugrekenen naar de domme beslissing die we oktober namen. Toen hadden we iets bedacht wat niet werkte. We maken nu hamsterstapjes en zolang we op deze weg doorgaan denk ik dat we op de juiste weg zijn."