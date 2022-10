Emotionele Horner trots na constructeurstitel: "Dietrich zou trots zijn geweest"

Voor het eerst sinds 2013 mag Red Bull Racing zich weer de constructeurskampioen noemen. De Oostenrijkse renstal is bezig met een uiterst sterk seizoen en de zege van Max Verstappen was genoeg voor de titel. Het gebeurde in een emotioneel weekend na het overlijden van Dietrich Mateschitz, Christian Horner geeft dat eerlijk toe.

Red Bull en Verstappen kregen het zeker niet cadeau op het Circuit of the Americas. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest veel terrein goed maken na de mislukte pitstop. Hij opende de jacht op Lewis Hamilton en pas in de absolute slotfase van de Grand Prix op COTA greep hij de zege en dus ook de constructeurstitel.

Emotioneel

Na afloop van de race verscheen de emotionele Horner voor de camera's van zijn landgenoten van Sky Sports. De Britse teambaas sprak daar met zijn hart: "Het is een enorm emotioneel weekend en we hebben dat afgesloten op de best mogelijke manier met de zege. Dietrich zou trots zijn geweest op deze zege. We moest terugvechten na het probleem met de wheelgun vooraan. Max ging er voor zitten!"

Titel

De constructeurstitel deed Horner ook best veel. De Brit moest er bijna tien jaar opwachten maar Max Verstappen en Sergio Perez stuwden het team tot grote hoogte: "Ik denk dat deze titel nog meer betekent omdat we een aantal zware jaren hebben gehad. We hebben onszelf opgepakt en we zijn teruggekomen. We hebben dat gedaan met hard werk, bloed, zweet en tranen. Dit betekent zoveel voor ons. Dietrichs werk leeft voort."