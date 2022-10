Minuut van applaus in Austin voor overleden Mateschitz

Het overlijden van Dietrich Mateschitz sloeg gisteren in als een bom in de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse Red Bull-eigenaar was al enige tijd ziek maar toch kwam zijn overlijden als een schok. Vanuit de Formule 1-wereld werd er meegeleefd en voor de start van de Amerikaanse Grand Prix volgt er een eerbetoon.

Het was al bekend dat er stil zou worden gestaan bij het overlijden van Mateschitz voor de start van de race op het Circuit of the Americas in Austin. Uit de documenten van de FIA blijkt nu dat er om 13:41 lokale tijd een minuut applaus zal worden gehouden voor de overleden Mateschitz. Enkele minuten later klinkt het volkslied over het circuit in de staat Texas.