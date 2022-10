Video: Russell en Wolff schitteren in sketch met imitatiekoning

Komiek Conor Moore maakte dit jaar meerdere virale video's waarin hij prominenten uit de Formule 1-wereld imiteert. De heren coureurs konden wel lachen om de imitaties en dit weekend ontmoet Moore voor het eerst de coureurs in het echt. De komiek is aanwezig in Austin en daar maakt hij gebruik van.

Moore was te gast bij het team van Mercedes en daar kreeg hij George Russell en teambaas Toto Wolff zover om samen een video op te nemen. Moore imiteert in de video Russell tot dat de echte Russell de ruimte betreedt. De video valt in de smaak bij de fans en Wolff krijgt eveneens de kans op zijn acteerkunsten te laten zien.