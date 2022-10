Wolff steunt uitgejouwde Verstappen: "Dat is onacceptabel"

Een video waarop te zien is dat Max Verstappen en Sergio Perez werden uitgejouwd in Austin ging gisteren viral. Het groepje fans floot de Red Bull-coureurs uit in de fanzone. Veel mensen spreken er schande van en ook Toto Wolff kan zich niet vinden in het gedrag van het groepje 'fans'.

Verstappen en Perez werden in Austin uitgemaakt voor 'cheater', wat valsspeler betekent. Dit is een verwijzing naar de budgetcap-rel waarbij Red Bull Racing het middelpunt van de aandacht vormt. Red Bull heeft vorig seizoen de budgetcap met een klein bedrag overschreden, wel gaat het om een aantal miljoen dollar. Red Bull zelf is van mening dat ze niets verkeerds hebben gedaan terwijl de concurrentie zeer sceptisch is.

Onacceptabel

Het uitjoelen valt echter niet bepaald goed bij veel hoofdpersonen uit de Formule 1-wereld. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er dan ook kwaad over. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Dat is onacceptabel. Het boegeroep, of het nou onder het podium is of in de fanzone, dat wil niemand zien. Ik denk dat we veel tegen dit soort gedrag hebben opgetreden. Het is redelijk ingedamd en het hoort hier niet thuis. Zoiets mag gewoon niet gebeuren."

Beide kanten

Wolff ziet echter dat niet alleen Verstappen te maken krijgt met boze fans. De Oostenrijkse teambaas zag dat het eerder dit jaar ook gebeurde tegen zijn eigen coureurs: "Het gaat beide kanten op. In Oostenrijk was het tegen Lewis en hier is het weer tegen Max. We moeten ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit. We vechten heel erg hard op en naast de baan maar we hebben geen vijandigheid naar elkaar toe."