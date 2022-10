Amerikaanse fans joelen Verstappen uit: "Cheater!'

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 beheerst de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse renstal heeft de budgetcap vorig seizoen met een minimale bedrag overschreden maar er is een enorme rel losgebarsten. Ook Max Verstappen krijgt veel boze reacties.

Verstappen veroverde afgelopen seizoen de wereldtitel in een zeer controversieel seizoen. Voor veel fans is de zaak omtrent de budgetcap zeer lastig. In Austin kreeg Verstappen te maken met de woede van een groep Amerikaanse supporters. Tijdens een ontmoeting in de Fan Zone werd Verstappen uitgejouwd door een grote groep fans en werd er luid 'cheater' geroepen door het groepje.