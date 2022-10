Stroll blij met kwalificatie: "Ik heb er van genoten"

Lance Stroll kende een uitstekende kwalificatie in Austin en start de Amerikaanse Grand Prix vanaf de vijfde plek dankzij gridstraffen van Sergio Pérez en Charles Leclerc.

In het laatste deel van de kwalificatie reed de Aston Martin-coureur één keer run op nieuwe zachte banden en zette een tijd neer van 1.35.598. Dat was destijds goed voor de zevende plaats. Concurrentie achter hem ging nog voor een tweede keer de baan op, maar kon de Canadees niet meer passeren.

Stroll was na afloop zeer tevreden over het resultaat. "De auto voelde erg goed aan. We vonden veel grip en de auto en dat gaf me vertrouwen. Het geeft ons een geweldige startpositie voor zondag."

In vergelijking met begin 2022 heeft de groene bolide een sprong gemaakt op de zaterdag. "Ik ben erg blij voor het team, want we hebben de laatste tijd goede vooruitgang geboekt met de auto en we zien er sterker uit. Ik heb er echt van genoten, ook al waren de omstandigheden lastig met de wind."

Een voorspelling voor de Grand Prix geeft de Aston Martin-coureur niet, maar zit wel in een goede uitgangspositie. "Het ziet ernaar uit dat we vanaf de vijfde plaats zullen starten, met een paar penalty's voor de auto's die voor ons liggen, wat betekent dat we op de plek zijn om zondag een goed resultaat te behalen", sloot Stroll strijdvaardig af.