Video: Ricciardo ontmoet bekende imitator Conor Moore

De Ierse komediant Conor Moore maakte dit jaar snel naam onder de Formule 1-fans en de coureurs. De komiek is gespecialiseerd in imitaties en hij ging dan ook veelvuldig viral met video's waarin hij de kopstukken uit de Formule 1 nadoet. In Austin ontmoette hij eindelijk de mannen die hij nadoet.

Onder andere Daniel Ricciardo wordt met enige regelmaat gepersifleerd door Moore. De Australische McLaren-coureur kwam Moore tegen in de paddock. De altijd vrolijke Ricciardo begroette de imitator op de voor hem gebruikelijke wijze waarna de twee nog eventjes met elkaar grapten. Moore deed echter geen Ricciardo-imitatie voor de ogen van de echte Ricciardo.