Russell: "Unieke sessie met de bandentest"

George Russell van Mercedes blikte terug op de vrijdag in Austin en was vooral te spreken over de speciale Pirelli-test tijdens de tweede vrije training.

"Absoluut een unieke VT2-sessie met de bandentest", begon de jonge Brit. "Maar goed om te leren en te begrijpen welke banden we volgend jaar zullen krijgen. Iedereen zat op iets andere compounds, dus laten we eens kijken wat we ervan kunnen leren."

Daarna begon Russell over de meegebrachte onderdelen. "De upgrades die we aan de auto hebben aangebracht, voelden tot nu toe goed aan. VT1 was een vreemde sessie vandaag, met sommige teams die er onverwacht snel uitzagen en sommige andere teams die niet zo snel waren als we hadden verwacht. Met het andere VT2-format weten we nog niet wat de opdracht zal zijn, maar tot nu toe voelt onze auto behoorlijk sterk aan, wat veelbelovend is."

Russell blijft wel wat gereserveerd over de kansen van Mercedes dit weekeinde. "Ik hoop dat we dit weekend een voorsprong op het middenveld hebben. We gaan 's nachts zo hard mogelijk werken en proberen ervoor te zorgen dat we een snelle auto hebben."