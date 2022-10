Zhou haalt inspiratie uit spijkerbroek voor Austin-helm

De Amerikaanse Grand Prix is voor veel coureurs een speciale race. Guanyu Zhou rijdt dit weekend voor het eerst in Austin en de Chinese Alfa Romeo-coureur wil dat moment niet geruisloos aan zich voorbij laten gaan. Zhou is dan ook één van de vele coureurs met een nogal bijzondere helm.

Zhou staat bekend om zijn voorliefde voor de modewereld. In Austin rijdt hij dan ook rond met een helm gebaseerd op een kledingstuk: de spijkerbroek. Zhou rijdt dit weekend rond met een knalblauwe helm met een getekende cowboy-riem. Vanzelfsprekend koos de Chinees bij de presentatie van zijn hoofddeksel voor een spijkerpak.