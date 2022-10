Red Bull weigerde commentaar op brief Zak Brown

Brown stuurde een brief naar de FIA dat teams die de regels overtreden van het kostenplafond flink aangepakt moeten worden. Hier doelde de CEO van McLaren voornamelijk op Red Bull, die een volgens een rapport van de mondiale autosportbond buiten het kasboekje ging.

Craig Slater van Sky Sports meldde dat Red Bull weigerde te reageren op de brief van Brown. "Het team gaf geen commentaar toen werd gevraagd te reageren op de brief van Brown", schreef Slater in zijn column. "Sky Sports begrijpt, niet verwonderlijk, dat ze elk idee dat ze vals spelen krachtig afwijzen."

Browns brief was gestuurd naar zes teams en F1-president Stefano Domanicali volgens Slater, maar "de belangrijkste geadresseerde was echter FIA-president Mohammed Ben Sulayem, precies op het moment dat hij toezicht moet houden op een uitspraak over de overtreding van Red Bull."

"Verschillende autosportfiguren hebben Sky Sports verteld dat de manier waarop Ben Sulayem hiermee omgaat 'veruit' de grootste test van zijn presidentschap is. Zouden zijn beslissingen het kostenplafond kunnen maken of breken? Brown denkt van wel en doet concrete aanbevelingen”, besloot Slater.

De FIA heeft donderdagavond Nederlandse tijd een strafvoorstel gedaan aan Red Bull. Dat berichtte een BBC-journalist. Vrijdag wordt een persconferentie verwacht van Red Bull of ze akkoord gaat met het voorstel van de FIA.