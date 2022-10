CEO Alpine voelt zich gekwetst: ''We hebben Piastri alles gegeven''

Oscar Piastri verliet het nest van Alpine en koos voor McLaren. De Franse renstal was zachtjes gezegd niet blij met deze move van de jonge Australiër en stapte naar de Contract Recognition Board van de Formule 1 vanwege contractbreuk. Alpine ving bot bij en moest Piastri laten gaan.



CEO van Alpine, Laurent Rossi is nog steeds gekwetst over de move Piastri maakte. "Het is triest omdat hij onderdeel was van onze familie was voor bijna vier'', vertelde Rossi aan de Italiaanse versie van Motorsport.com.

"We hebben hem alles gegeven, we hebben hem dit jaar zo'n 3.500 ronden laten rijden. Hij was de F1-coureur die in het jaar de meeste kilometers maakte, meer dan de reguliere coureurs.''



Rossi wilde de kampioen van de F4, F3 en F2 graag behouden de komende jaren en gaf hem alle tools en mogelijkheden om zich te ontwikkelen om een Alpine-coureur te worden.

''Hij had volledige toegang tot alles wat met ons team te maken had, inclusief plannen voor volgend jaar. Hij was de auto samen met de twee vaste coureurs aan het ontwikkelen, dus we hielden niks geheim.''



De Alpine-CEO voelde zich gebruikt door zijn voormalige pupil. "Onze bedoeling was heel duidelijk - het was om van hem een ​​toekomstige coureur te maken, maar hij besloot dit te gebruiken als een kans om een ​​beter contract te krijgen."