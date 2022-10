Wat doet het weer in Austin?

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin op het programma. De heren coureurs zullen ook in Austin weer rekening moeten houden met het weer, dit keer hoeft de wedstrijdleiding waarschijnlijk geen maatregelen te nemen tegen de regen.

Het gaat aankomend weekend namelijk niet regen in Austin. Sterker nog, de heren coureurs moeten rekening houden met ernstige hitte. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt op COTA, de temperaturen kunnen dan oplopen tot zo'n 30 graden Celsius. Ook op de zaterdag zal het kwik tot ongeveer 32 graden stijgen, de derde vrije training en de kwalificatie worden dus onder hete omstandigheden verreden. Tevens zal het op zaterdag stevig gaan waaien.

Op zondag wordt de Grand Prix verreden op het circuit in Austin. Ook dan is het de verwachting dat het weer warm gaat worden, wederom wordt het ongeveer 30 graden Celsius. Ook tijdens de race moeten de coureurs rekening houden met stevige windvlagen. Het is zelfs goed mogelijk dat de wind snelheden van 40 tot en met 50 kilometer per uur kan bereiken. Dit kan dus voor de nodige problemen zorgen voor de coureurs en de teams.