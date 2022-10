Singapore past circuit tijdelijk aan voor 2023

De Grand Prix van Singapore keerde dit seizoen terug op de Formule 1-kalender na een afwezigheid van twee jaar door de coronacrisis. Ook volgend jaar staat de race op het stratencircuit weer op het programma maar de heren coureurs krijgen dan wel te maken met een aangepaste lay-out.

Het circuit in Singapore ziet er in 2023 iets anders uit dan men gewend is. De sectie van bocht 16 tot en met bocht 19 kan volgend jaar namelijk niet worden gebruikt. Dit heeft te maken met werkzaamheden in de stad. Er wordt dan namelijk gewerkt aan de aanleg van het nieuwe project NS Square. De Grand Prix wordt hierdoor gehinderd en de rondetijden zullen zo'n twintig seconden sneller zijn dan dit jaar.

De baan kent aankomend jaar dus ook een tijdelijke nieuwe sectie. Na de veertiende bocht volgt er namelijk een recht stuk van zo'n 379 meter alvorens men aankomend in bocht vijftien. Hierna volgt er een nieuwe, krappe bocht zestien. De tijdelijke aanpassing zorgt er ook voor dat de coureurs meer rondjes moeten rijden, het is de verwachting dat dit gaat oplopen naar 63 rondjes. Het de bedoeling dat de coureurs in 2024 weer op de normale baan kunnen rijden.