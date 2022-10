McLaren-coureur Norris ging undercover op sociale media en beantwoordde vragen die hij tegenkwam op sociale media in een video voor het Britse GQ. Een van die vragen was of Norris dacht dat hij de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kunnen verslaan in dezelfde wagen.

"Het is een moeilijke vraag", zei de 22-jarige. “Ik moet ja zeggen. Het zou zeker niet gemakkelijk zijn. Lewis is een van de grootste ooit, maar als je het goed wilt doen, moet je geloven dat je beter bent dan de rest."

De overige vragen die Norris stiekem beantwoordt, kan je hieronder zien in de video.