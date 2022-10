Sainz raakte gefrustreerd in F1-75: "Ik moest rijstijl volledig veranderen"

Carlos Sainz heeft een haat-liefde-verhouding met de Ferrari van 2022. De rode bolide bracht hem zijn lang gekoesterde eerste Grand Prix-overwinning, maar ook een bak ellende door spins en harde klappers door eigen toedoen. De Spanjaard baalt van de worsteling met zijn bolide, die dit seizoen structueel mee kan doen voor pole en zeges.

"Het was frustrerend na zo'n sterk eerste jaar bij het team, waar ik heel weinig problemen met de auto kende", zei El Matador tegen Autosport.com in een interview. "Ik had het gevoel dat ik na de eerste paar races in 2021 wist waar de limiet van de auto lag. Ik hoefde maar een of twee tienden te vinden in een bepaald type bocht en ik was klaar voor de strijd. Daarom was de tweede helft van dat seizoen was zo sterk.''

In 2021 vocht Ferrari om de kruimels die Red Bull en Mercedes achterlieten. In 2022 doet de Scuderia wel vooraan mee, maar lukte het Sainz niet om altijd mee te komen. Tot grote ergenis. "Dit jaar hebben we eindelijk een competitieve auto'', vervolgt Sainz. ''Eindelijk een auto die kan strijden om overwinningen, en plotseling bevind ik me in een positie waarin ik mezelf nog nooit eerder heb bevonden, namelijk iets meer dan twee tienden kwam ik tekort."

"Ik ben nog nooit meer dan twee tienden van een teamgenoot verwijderd geweest en ik krab me op mijn hoofd om te zien waar al die rondetijden vandaan komen. Het was frustrerend, want het was de eerste keer dat ik een competitieve auto had die mij in staat stelde om te vechten voor overwinningen."

De Spanjaard bleef lange tijd schimmig over de oorzaak van zijn probleem, maar onthuld gedeeltelijk wat hij moest doen om de kwartjes weer de goede kant te laten oprollen. "Ik denk dat mensen die de sport begrijpen, en mensen die diepgaande analyses doen, mij inmiddels min of meer kennen en weten waar de problemen vandaan kwamen. Maar om het kort te houden: ik moest mijn rijstijl volledig veranderen."

"Ik moest de manier waarop ik reed veranderen, op een heel onnatuurlijke manier. Ik moest veranderen en het eigen maken. Ik moest ook dingen proberen met de afstelling. De meeste zaten in de verkeerde richting en toen moesten we de goede richting herontdekken. Hiervoor zijn races nodig. Er wordt niet meer getest, dus je moet in raceweekenden testen. Dat betekent dat je je soms moet werken met een setup waar je het in principe verkeerd hebt voor dat weekend. En dat betekent weer een weekend niet presteren.''



Bij de Grand Prix van Canada leek Sainz weer de oude. Tijdens de wedstrijd vocht de Ferrari-coureur een intens duel uit met Max Verstappen om de overwinning. "Die opgestapelde frustratie was ongeveer tot deze Grand Prix waar ik mijn weg een beetje begon te vinden. En sindsdien ben ik wat beter gaan presteren."