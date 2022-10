Sainz ontvangt sportprijs in thuisstad Madrid

Carlos Sainz is bezig met een redelijk sterk seizoen in de Formule 1. De Spaanse Ferrari-coureur won eerder dit jaar zijn eerste Grand Prix in Silverstone. Sainz ontvangt dan ook aardig wat lof vanwege zijn prestaties en dat heeft hem nu in zijn thuisstaat Madrid een prestigieuze prijs opgeleverd.

Sainz werd gisteren namelijk in het zonnetje gezet in Madrid. De Ferrari-coureur werd uitgeroepen tot de beste mannelijke atleet er daarvoor ontving hij de Seven Starts of Sport Award. Op de sociale media spreekt Sainz zijn dankbaarheid uit en feliciteert hij tevens alle andere winnaars. Aankomend weekend gaat hij op jacht naar zijn tweede zege van het jaar op het Circuit of the Americas in Austin.