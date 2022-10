Hamilton negeert Brundle: "Hij sprak vroeger met me, maar ineens stopte dat"

Oud-coureur Martin Brundle begon vanaf 1997 als F1-verslaggever voor de Engelse tv aan zijn 'tweede' carriére binnen de koningsklasse. De voormalig rijder van onder andere McLaren, Williams en Tyrrell sprak over zijn rol als reporter in een interview met GO, vertelde over zijn ervaringen in de paddock en de relatie met landgenoot en stercoureur Lewis Hamilton.



De Brit deed het als coureur niet onverdienstelijk in de Formule 1, maar kreeg voornamelijk faam door zijn intense gevecht met Ayrton Senna in het Britse F3-kampioenschap van 1983. In 1996 nam Brundle afscheid van de sport na 158 starts en 98 wk-punten.

Een jaar later zou Brundle terugkomen in een andere functie. De BBC vroeg de oud-coureur of hij interesse had om verslag te doen tijdens een zogeheten grid walk. "We hadden een idee, waarom loop je niet op de grid en zeg je gewoon wat je ziet? En ik was de enige op de grid. En natuurlijk gaan we live, en dat is niet-gescript. Wat gebeurt, gebeurt. En ik moet de flow erin gooien. Als ik toevallig iemand vind, dan loopt het wel. En dat geeft een heerlijk gevoel. Ik heb het ooit geprobeerd dit te plannen, maar het lukte gewoon niet. Dus ja, we zijn ermee begonnen in '97 en je ziet het nu in alle vormen van motorsport eigenlijk, tweewielig en vierwielig.''



Tijdens het wandeltje over de grid spreekt Brundle coureurs en belangrijke piefen van teams of organisatie. Bij veel andere sporten gebeurt dat niet. Of de F1-coureurs en teams dit vervelend vinden, zei Brundle het volgende over. ''Ik vind ze erg spraakzaam. Dus als ik een paar minuten sta en met een coureur praat, worden al hun sponsors over de hele wereld in beeld gebracht omdat we veel Engelssprekende landen over de hele wereld hebben. Er is dus zeker bereidheid van de kant van de teams.''

Verderop in het interview begint Brundle over zijn verstandhouding met de rijders. "De meesten zijn relaxt als ze met me praten", legt hij uit. "Ze weten dat ik hun situatie ken. Ik ben ook weleens gecrasht. Ik heb het allemaal al gezien en gedaan. En ze weten dat ik niet de slimmerik probeer uit te hangen. Ik probeer niet neerbuigend te zijn naar ze. Daardoor ontstaan leuke, luchtige gesprekjes."



Hij vervolgt: "Soms knikt iemand met zijn hoofd, zo van nee, nu niet. Dan bieden ze later hun excuus aan. Of ze komen naar me toe in de paddock en zeggen: "Je hebt me een tijdje niet op de grid gezien. Kom nu dan maar, dan praten we even.''



Met de meesten heeft de Brit dus wel goed contact mee, maar niet met allemaal en noemt een opvallende naam. "En dan zijn er sommige coureurs die nooit met me praten. Lewis Hamilton sprak vroeger veel met me, maar ineens stopte dat. Het is zoals het is." Brundle haalt zijn schouders daarover op. "Ik val niet graag mensen lastig. Als ze niet met me willen praten, prima. Genoeg anderen willen het wel. Ik loop al 38 jaar rond in de F1. Ik voel me hier thuis. Dit is mijn territorium."