Horner wilde als kind Evel Knievel worden

Christian Horner is al sinds jaar en dag de teambaas van het succesvolle Red Bull Racing. De Britse teambaas had als kind echter een compleet ander toekomstbeeld voor ogen. Zijn jeugddroom kwam nooit uit maar bij het team van Red Bull Racing kan hij tevens werken aan nieuwe dromen.

Horner is al sinds het begin betrokken bij de Oostenrijkse renstal. Red Bull is momenteel bezig met een uiterst succesvol seizoen en gaat aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen schonk Red Bull vorig weekend het wereldkampioenschap met een magistrale zege op het kletsnatte circuit in het Japanse Suzuka.

Evil Knievel

Maar als het aan de jonge Horner had gelegen had hij nu een heel ander beroep gehad. De Britse teambaas droomde als kind niet van werken met de snelste coureurs ter wereld. In de podcast Diary of a CEO spreekt Horner zich uit over zijn kinderdroom: "Ik wilde Evil Knievel worden, een stuntman. Er was vroeger een programma genaamd The Fall Guy, daar reed Lee Majors rond in een grote truck en was hij stuntman. Ik vond dat geweldig."

Fascinatie

Horner was echter niet alleen geïnteresseerd in het gevaarlijke werk van de stuntmannen. Hij was dol op snelheid en daar is hij anno 2022 open over: "Ik was altijd al geobsedeerd door auto's en snelheid. Op jonge leeftijd raakte ik daardoor gefascineerd in motoren. Op mijn twaalfde spaarde ik voor een kart. Uiteindelijk vonden we iets achterin een krant, een tweedehands kart van ruim twintig jaar oud. Je kon er niet mee het gras op dus we zochten een circuit. Ik kwam er daar ineens achter dat je ermee kon racen."