De Vries past stoeltje in AlphaTauri-hoofdkwartier

Nyck de Vries debuteert volgend seizoen als fulltime-coureur in de Formule 1. Vorige week werd de Vries door AlphaTauri gepresenteerd als opvolger van Pierre Gasly. De Vries is nu nog de reservecoureur van Mercedes maar dat betekent niet dat hij nog niet bezig is met zijn nieuwe job.

AlphaTauri deelt op de sociale media de eerste foto's van de Vries in de fabriek van het team. Op de foto's is te zien dat de Vries zijn stoeltje past in de AlphaTauri-fabriek in het Italiaanse Faenza. De Vries stond in de aandacht van meerdere teams en zijn goede invalbeurt bij Williams in Monza zorgde voor alleen maar meer interesse. AlphaTauri trok dus aan het langste eind.