Sainz ergert zich aan wisselende kritiek: "Het was frustrerend"

Het team van Ferrari begon het huidige seizoen zonder een uitgesproken kopman. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kregen een gelijke behandeling maar al snel werd duidelijk dat Leclerc de sterkste van de twee was. Sainz baalt op zijn beurt van het feit dat men steeds weer andere dingen van hem verwachtte.

Sainz wist tot nu toe slechts één Grand Prix te winnen in het huidige seizoen. De Spanjaard won een spectaculaire editie van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. In de openingsfase van het seizoen kende hij wat mindere momenten waardoor zijn achterstand op teammaat Charles Leclerc alleen maar groeide. In Melbourne en Imola viel hij bijvoorbeeld uit na een spin.

Frustratie

Sainz vond het vooral lastig dat het verwachtingspatroon voor hem steeds veranderde. De Spanjaard hekelt de discussie over wie de eerste coureur is en hij is fel bij de Spaanse krant AS: "Ik kan begrijpen dat Charles na de eerste paar races duidelijk een stapje voorlag in zowel de kwalificatie als bij de racepace. Maar halverwege het seizoen verbeterde ik. Ik belandde steeds meer in het gevecht en het was nogal frustrerend omdat toen ik eenmaal mee vocht ik het idee kreeg dat mensen mij daar niet wilden zien."

Pers

De wisselvallige kritieken zorgde ervoor dat Sainz zich afvroeg wat men nou precies van hem verwachtte. De Spaanse coureur ergert zich aan de kritieken: "Ik werd bekritiseerd over het feit dat ik er niet was en toen ik er eenmaal was vroeg men zich af wat ik daar deed en waarom ik Charles alles liet winnen. Het was frustrerend, vooral van de pers. Ze hebben kritiek maar zodra ik meevecht willen ze me daar niet meer zien. Je zag dat ik niet meer zoveel aandacht gaf aan wat mensen zeiden."