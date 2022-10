Alfa Romeo zet Pourchaire in tijdens VT1 in Austin

Sinds dit seizoen moeten alle teams minimaal twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training. Veel teams moeten nog, deels, aan die regel voldoen en in de resterende vier Grand Prix-weekenden komen dan ook de nodige rookies in actie. Ook Alfa Romeo zal een nieuw gezicht gaan inzetten.

Formule 2-coureur Théo Pourchaire zal in Austin namelijk de eerste vrije training voor zijn rekening gaan nemen als vervanger van Valtteri Bottas. De jonge Fransman is al geruime tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van Sauber en zal vanaf volgend jaar ook gaan fungeren als reservecoureur. Pourchaire kwam nog nooit in actie tijdens een Formule 1-sessie en zal in Austin dus voor het eerst zijn opwachting gaan maken. Alfa Romeo voldoet door de training van Pourchaire aan de rookie-regels aangezien Guanyu Zhou bij de seizoensopener nog geen race had gereden.

